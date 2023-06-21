За словами міністра оборони Тодора Тагарева, зі складів країни будуть спрямовані зброя і боєприпаси, які мають термін експлуатації 30-40 років, але все ще в хорошому стані.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв анонсував новий транш військової допомоги Україні. Як повідомляє БГНЕС, за його словами, допомогабуде надано приблизно в тому ж обсязі, як і минулого разу.

Він зазначив, що зі складів буде надано озброєння, у якого термін експлуатації досить великий, але все воно в хорошому стані.

"Ми беремо зі складів речі, які в хорошому стані, мають більший ресурс, але припустимо 30-40 і більше років", - пояснив Тагарєв і додав, що надання основних бойових платформ в даний час не обговорюється.

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Він також прокоментував слова президента країни Румена Радева про те, що для Болгарії було б помилкою приєднатися до угоди ЄС на 1 млн снарядів. Міністр оборони заявив, що не розуміє логіки цієї тези і підкреслив, що це важлива можливість для промисловості країни.

"Мова йде про інвестиції, європейські, в розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не упустили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він відвідав й інші країни, і ми сказали, що це нам це не потрібно. Нас ніхто не чекає, динаміка в цій сфері незвичайна", - сказав Тагарєв.

Болгарія та військова допомога Україні

У грудні 2022 року парламент Болгарії затвердив угоду між Болгарією та Україною про постачання нашій країні озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список озброєння був засекречений, проте, за даними ЗМІ, за два роки Болгарія відправила Україні озброєння на суму понад $1 млрд.

Раніше президент Болгарії Румен Радев заявив, що приєднання країни до угоди ЄС про постачання Україні снарядів буде помилкою. Однак проти такої позиції виступив прем'єр-міністр країни Ніколай Денков. Зокрема, він нагадав, що Болгарія вже прийняла рішення про відправку військової допомоги в Україну, так що потрібно бути послідовними.

Також Тагарєв в інтерв'ю Politico раніше заявляв, що його країна має намір приєднатися до програми ЄС з постачання Україні мільйона боєприпасів.

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