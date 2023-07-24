Росіяни звинуватили в атаці дронів Москви Україну.

В Росії серйозно розвинена система радіоелектронної боротьби, яка допомагає "садити" безпілотники. Про це сказав, коментуючи сьогоднішню можливу атаку дронами міністерства оборони в Москві, речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що не знає якихось деталей про цю можливу атаку, але не виключає, що чиїсь дрони могли бути ліквідовані і без ППО, а за допомогою засобів РЕБ.

"На жаль, окупанти пішли далеко вперед у цьому питанні, адже розвивали напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Не обов’язково БпЛА збивати зенітними гарматами, а можна просто його змусити "сісти", - наголосив Ігнат.

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За його словами, Росія має потужні станції РЕБ, які перешкоджають роботі наших Сил оборони, і в них є достатньо цих систем. "Україна має також непогані зрушення в засобах РЕП, але трохи ми запізно почали, треба було раніше розпочати", - додав він.

Атака БПЛА по Москві та Криму - головне

Сьогодні, 24 липня, вранці Москву атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Фрагменти дрона знайшли біля будівлі, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони Російської Федерації.

Ніхто в Україні не підтвердив, що ці дрони були запущені нашими Силами оборони. В Росії зазначили, що, нібито дрони були знищені за допомогою систем РЕБ.

Крім того, цього ранку було атаковано також військові об'єкти росіян в окупованому Криму. Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

Окупанти стверджували, що у небі над півостровом силами протиповітряної оборони збито, а також придушено засобами радіоелектронної боротьби 11 дронів супротивника.

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