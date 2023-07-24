За даними московських екстрених служб, один з безпілотників впав неподалік від будівлі Міноборони Росії.

Міноборони Росії звинуватило Україну у спробі здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох БПЛА. Втрат, як стверджують у Шойгу, немає.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА було придушено і (вони) зазнали аварії", - йдеться в заяві російського міністерства.

Постраждалих в результаті удару нібито немає.

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Російські ЗМІ, своєю чергою, уточнюють, що на місцях падіння БПЛА в Москві перекрито рух - на Комсомольському проспекті і проспекті Лихачова. За даними московських екстрених служб, один з безпілотників впав в районі Комсомольського проспекту, 17. Неподалік від цього місця знаходиться будівля Міноборони Росії на Фрунзенській набережній.

OSINT-дослідник Христо Грозєв звертає увагу на один цікавий момент у ранковій атаці по Москві. Зазначається, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського - штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Рух також перекрито на проспекті Лихачова, де, за даними пропагандистського "ТАСС", безпілотник потрапив в будівлю бізнес-центру. За відомостями "Інтерфаксу", біля місця падіння дронів "в навколишніх будівлях вибито шибки і частково пошкоджена покрівля".

Вибухи в Москві 24 липня 2023 - головне

Вранці 24 липня Москву атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Мешканці багатьох районів міста повідомили про вибухи. Удар дронів нібито припав, за словами мера столиці Собяніна, по двох нежитлових будівлях.

Пропагандистське агентство "ТАСС" писало з посиланням на джерела в екстрених службах, що один з безпілотників потрапив в будівлю бізнес-центру, а уламки другого виявлено неподалік від будівлі міністерства оборони Росії в центрі Москви.

Україна атаку безпілотників не коментувала.

Варто зауважити, що це не перша атака БПЛА по Москві. У травні невідомі "пташки" влетіли у дах Кремля. Тоді у Путіна звинуватили Україну в спробі його вбити. У відповідь у Зеленського зазначили, що атака, ймовірно, була здійснена "місцевими силами опору".

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