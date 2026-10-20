Росія будує потужний радар в Калінінграді, щоб стежити за Європою, - The Times

Дальність нової установки може становити приблизно 900-3000 км.

Росія розширює можливості радіолокаційного спостереження на кордоні з НАТО і споруджує новий великомасштабний радар в Калінінградській області.

Як пише The Times, об’єкт розташований поблизу міста Гвардійськ, неподалік кордонів Польщі та Литви, і потенційно може посилити здатність Москви стежити за військовою активністю країн НАТО.

За супутниковими знімками, оприлюдненими фінською компанією ICEYE, на території об’єкта видно три великі антенні масиви, кожен завдовжки понад 500 метрів. Ці споруди, ймовірно, є частиною загоризонтної радіолокаційної станції (РЛС). За попередніми оцінками, залежно від технічних характеристик, дальність нової установки може становити приблизно 900-3000 км – цього цілком достатньо, щоб охопити територію Великої Британії, а також північну та західну частини Європи.

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Ці зображення є черговим доказом того, що Калінінградська область уже є важливим центром розміщення сучасних військових сенсорів та комплексів радіоелектронної боротьби. Москва зберегла контроль над нею, використовуючи як плацдарм у Європі. За оцінками, там є достатньо сховищ і засобів доставки для розміщення до сотні ядерних боєголовок. Високопоставлені джерела в Польщі та Литві вважають, що Росія вже почала завозити ядерні боєголовки до Калінінграда.

У виданні наголосили, що протягом останніх чотирьох років цей регіон став джерелом постійних перешкод для сигналів GPS, що серйозно ускладнює навігацію морських суден і літаків на значній території Північно-Східної Європи.

Водночас, загоризонтна РЛС такого масштабу, як та, що будується поблизу Гвардійська, може генерувати хвилі довжиною понад 10 метрів – це в десятки разів більше, ніж довжина хвиль, які використовують стандартні радари дальнього радіуса дії для спостереження за повітряним простором. Така РЛС використовує особливості поширення радіохвиль для виявлення цілей за межами прямої радіолокаційної видимості.

"Європейські союзники по НАТО мають у своєму розпорядженні кілька систем із подібними можливостями. До них належать британські загоризонтні радіолокаційні станції Pluto I та II, розташовані на базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі, а також французький комплекс Nostradamus – об’єкт порівнянних масштабів, що розташований поблизу міста Дрьо на захід від Парижа", - йдеться у матеріалі.

Чи можливий напад Росії через Калінінградську область

Як повідомляв УНІАН, у Литві вчені, колишні дипломати та інші експерти з Великої Британії та всієї Європи змоделювали сценарій нападу Росії на НАТО через "Калінінградську кризу". Сценарій починається з того, що в російському ексклаві Калінінграді спалахує заколот, який стає неприємним випробуванням для Кремля. Група повстанців бере в заручники губернатора краю і планує переправити танки та війська через кордон до сусідньої Литви, яка є членом альянсу НАТО.

Повстанці хочуть, щоб Москва зайняла ще жорсткішу позицію щодо союзників, ніж та, яку вона вже займає. Їхня мета полягає в тому, щоб розпочати боротьбу з НАТО, а потім змусити решту Росії приєднатися до них і спровокувати ширшу війну між Москвою та Заходом.

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