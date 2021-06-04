З'ясувалося, що машини Ajax можуть загрожувати здоров'ю екіпажу.

У Британії для військових встановили обмеження в роботі з бойовими машинами Ajax, що проходять випробування.

Про це пише N+1 з посиланням на документи, які потрапили до рук журналістів видання Telegraph.

Зокрема, на машинах не можна "розганятися" до швидкості більше, ніж 32 км/год - половина від максимально можливої, а час перебування екіпажу всередині не може перевищувати 90 хвилин.

Причина в роботі цих машин. З'ясувалося, через недоліки дизайну вони настільки сильно вібрують і шумлять, що в солдатів з'являється дзвін у вухах і набрякають суглоби. Екіпаж всередині носить пригнічуючі шум навушники та регулярно проходить перевірку слуху.

Читайте такожВ Оманській затоці загорівся та затонув найбільший корабель ВМС Ірану (відео)Окрім того, виявилося, що бойові машини не можуть безпечно проїжджати перешкоди вищі за 20 см, а через вібрацію стріляти на ходу з них неможливо.

Що відомо про машини Ajax у Британії

589 бойових машин сімейства Ajax британський уряд замовив в американської компанії General Dynamics у 2014 році. Основу сімейства складають бойові розвідувальні машини, на їх основі General Dynamics розробляє легкий танк для американської армії.

Британці поки отримали лише 14 бронетранспортерів Ares сімейства Ajax. Вони важать 33 тонни, оснащені дистанційно керованим модулем з 12,7-міліметровим кулеметом і розраховані на екіпаж з шести осіб.

За інформацією ЗМІ, випробування Ajax були неспокійними, а з листопада 2020-го по березень 2021 року їх зовсім припиняли.

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Автор: Катерина Комолова