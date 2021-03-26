Понад 25 БМП готові до передачі ЗСУ.

Житомирський бронетанковий завод відновив та підготував до передачі Збройним силам України 26 БМП-1АК, які раніше за рішенням суду були примусово вилучені у польського постачальника.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Читайте такожАмериканський суховантаж доставив до Одеси армійські позашляховики для ЗСУ - ЗМІ

Як повідомляється, за контрактом 2017 року польська компанія "WTORPLAST S.A." мала поставити понад 90 одиниць техніки для українських військових три роки тому. Однак українська сторона отримала тоді лише 20 машин.

У липні 2020 року польський суд задовольнив позов української Державної компанії "Укрспецекспорт" до "WTORPLAST S.A." та зобов’язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути авансові платежі за контрактами та компенсувати судові витрати – загалом понад 3 млн доларів США.

Як повідомляється, у жовтні минулого року бойові машини піхоти було доставлено на Житомирський бронетанковий завод. Тоді техніка надійшла в незадовільному технічному стані та без документації.

"Довелось усувати наслідки тривалого зберігання техніки. Було перевірено шасі, двигуни, підготовлено необхідну документацію тощо. Наразі машини повністю відповідають технічним вимогам замовника та пройшли всі необхідні випробування. Військове представництво їх прийняло. БМП готові до відвантаження замовнику – Міністерству оборони України", – розповів керівник заводу Олексій Жуковець.

Вас також можуть зацікавити новини:

Головні новини України та світу на ранок 26 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська