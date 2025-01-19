Українські військові вже знищували таку техніку, але її активне залучення до бойових дій свідчить про дефіцит більш сучасної техніки серед окупантів.

Російські окупаційні війська продовжують використовувати застарілі бронетранспортери БТР-50 на полі бою, попри їхній вік і обмежені можливості. Нові фото цих машин підтверджують, що їх активно залучають в бойових діях, зокрема на Донеччині, пише Defense Express.

БТР-50ПК оснащений баштою БПУ-1. БТР-50ПУ – командирська версія, яку російські військові, ймовірно, використовують як звичайну бронемашину.

Деякі машини оснащені зенітними установками ЗУ-23-2.

Відео дня

На бронетранспортерах встановлені "мангали" для захисту від атак дронів. Ймовірно, ці зміни було впроваджено наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

Вперше плани Росії використовувати БТР-50 на полі бою стали відомі у 2023 році. Перші машини були помічені під час транспортування на фронт у лютому того ж року.

У травні 2023 року з'явилися відео, на яких ці машини вже активно використовувалися, демонструючи їхню модернізацію.

У листопаді 2023 року українська 110-та окрема механізована бригада знищила перший БТР-50 у районі Авдіївки.

Використання БТР-50, які розроблялися ще у 1950-х роках, свідчить про брак сучасної техніки в російській армії. Це змушує задуматися, які ще застарілі зразки техніки РФ може дістати зі своїх резервів.

Техніка РФ у війні проти України

Через величезні втрати у військовій техніці, яких зазнала Росія, розвʼязавши повномасштабну війну проти України, ворог почав вирушати в бій вантажівках, відкритих гольф-карах і навіть на мотоциклах.

Раніше також повідомлялося, що окупанти почали застосовувати в наступах "гольф-кари". Ворог використовує китайські всюдиходи Desertcross 1000-3, хоча вони позиціонуються як тиловий транспорт.

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