Їх мають передати вже найближчим часом.

Кабінет Міністрів Латвії схвалив передачу Збройним силам України 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки.

Як повідомили у міністерстві оборони країни, латвійська сторона замовила бронетранспортери для української армії ще взимку. Київ отримає машини, які були виготовлені безпосередньо на території Латвії. Зазначається, що це не вплине на потреби та оперативні можливості її власних збройних сил:

"Наші бронемашини Patria допоможуть українським Збройним силам у боротьбі з агресором. Ми продовжимо підтримувати Україну і надалі - і в цьому, і в наступному році ми надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту".

Бронетранспортери Patria 6x6

Patria 6×6 (іменований також як XA‑300) - це шестиколісний бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria, що перебуває в експлуатації з 2021 року.

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Спроектований як універсальна, модульна і мобільна платформа для перевезення особового складу, він також може виконувати функції командного або медичного центру і нести допоміжне озброєння.

Ще у 2021 році в рамках міжурядової програми співробітництва між Фінляндією, Латвією, Швецією та Німеччиною Рига підписала генеральну угоду про закупівлю понад 200 бронетранспортерів Patria 6x6.

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