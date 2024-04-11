Латвія щороку надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% від свого ВВП.

Президенти України Володимир Зеленський та Латвії Едгарс Рінкевічс поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між двома країнами.

"Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", - повідомив Зеленський у Telegram.

Глава Української держави подякував дружній Латвії. "Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - відзначив президент.

Відео дня

Хто надає Україні гарантії безпеки?

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна підписала угоди про співпрацю у сфері безпеки з вісьмома країнами, у тому числі з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Данією, Нідерландами та Фінляндією.

У цих угодах союзники України зобов'язуються підтримувати її військово та фінансово з метою відбиття російської агресії.

Як відомо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у саміті ініціативи Тримор'я. Також повідомлялося, що він провів зустріч з міністром національної оборони країни Лаурінасом Кащюнасом.

Вас також можуть зацікавити новини: