Поки російська машина війни зазнає втрат в Україні, країни Балтії перебувають у відносній безпеці.

Поки російська армія продовжує самознищуватися в Україні, повномасштабне вторгнення РФ до країн Балтії неможливе. Як пише Delfi, про це заявив командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш.

Він підкреслив, що наразі російська армія щільно залучена у війну проти України і зазнає там "досить великих" втрат. Тому у РФ є можливості тільки для диверсій або дуже локальних малих операцій.

"Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, країни Балтії, то, звичайно, це повністю виключено", - запевнив латвійський головком.

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При цьому Калніньш висловив упевненість, що навіть обмежена російська агресія, наприклад, захоплення одного населеного пункту в Балтії, викличе негайну реакцію з боку НАТО відповідно до 5-ї статті НАТО.

"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", - запевнив військовий.

Ситуація в країнах Балтії

Як писав УНІАН, днями в Балтійському морі стався черговий інцидент із пошкодженням підводних комунікацій. Цього разу було пошкоджено магістральний електричний кабель, що з'єднує Естонію з Фінляндією. За підозрою в диверсії було затримано танкер зі складу російського "тіньового флоту".

Також ми розповідали, що Росія всіляко показує Естонії свої наміри атакувати її після закінчення війни в Україні. Кількість прикордонних провокацій зростає, а Путін публічно зазіхає на прикордонні міста Естонії.

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