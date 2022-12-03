РСЗВ "Буревій" є розробкою українських конструкторів і покликана замінити радянську систему "Ураган".

Українські військові показали відео роботи української реактивної системи залпового вогню "Буревій".

Як розповіли в Міноборони, ця РСЗВ є розробкою українських конструкторів і покликана замінити радянську систему "Ураган".

Серед переваг української РСЗВ у міністерстві виділили сучасну цифрову систему управління вогнем, удвічі зменшений час для виконання бойового завдання, а також шасі від чеської компанії Tatra, потужний двигун, броньовану кабіну і 4 "лапи", замість 2.

Відео дня

"Віримо, що цієї зими "Буревій" до російських окупантів "приходитиме" частіше, точніше і прямо по цілях", - наголосили в Міноборони.

РСЗВ "Буревій" - що про неї відомо

Як уже розповідав УНІАН, РСЗВ "Буревій" є однією з найновіших українських реактивних систем на озброєнні в ЗСУ. Ця система активно використовується нашими військовими на полі бою.

Система працює з боєприпасами калібру 220-мм, як і радянський "Ураган". Завдяки сучасній цифровій системі управління вогнем "Буревій" дозволяє в рази зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин.

Шасі Т815-7 від чеської Tatra із колісною формулою 8х8 і вантажопідйомністю в 24,5 тонни відрізняється надвисокою прохідністю та турбодизельним двигуном потужністю 402 к.с. РСЗВ здатна вести вогонь на відстань до 35 км (для снаряда 9м27ф).

Вас також можуть зацікавити новини: