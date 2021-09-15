Нова система перевершує радянські "Гради" у швидкості підготовки до залпу і має автоматичну перезарядку.

Збройні сили України взяли на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню БМ-21У "Град" – ДКР "Верба/1". Проект модернізації розробило Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова.

Про це повідлмляється на сайті "Укроборонпрому". Наголошується, що цифрові системи "Верби" дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі.

Боєкомплект системи складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні вражати цілі на відстані до 40 км. При тому перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин.

Завдяки електроніці час на підготовку залпу вдалося скоротити у 5 разів. Нова система стабілізації платформи значно підвищила точність вогню. Крім того, техніка оснащена сучасними системами цифрового зв’язку.

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Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України мають до кінця року отримати від ДП "Укроборонсервіс" чотири станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ". Крім того, підприємство розпочало випробування НВЧ-приладів та елементної бази комплектуючих зенітних ракетних комплексів С-300ПС (ПТ), С-300В1 та "Бук-М1".

Автор: Дмитро Захаров