Російська армія втрачає стільки ж БМП, скільки російська промисловість будує нових або виводить з довгострокового зберігання.

Враховуючи темпи знищення російської техніки на війні в Україні, у Кремля через два-три роки можуть закінчитися бойові машини піхоти.

Як пише Forbes, російські війська зараз втрачають стільки ж бойових машин БМП, скільки російська промисловість будує нових або виводить з довгострокового зберігання.

"БМП, більше ніж танки, є робочими конячками російської механізованої війни. Вони перевозять піхоту в бій, підтримують її під час десантування і евакуюють вцілілих, якщо вони змушені відступати. Недарма у 2022 році аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман написав, що він підозрює, що "головна російська нестача бронетехніки - не в танках, а в БМП", - пише видання.

Відео дня

Зазначається, що на початку війни Росія мала близько 4 000 БМП-1, модернізованих БМП-2 і новітніх БМП-3. Але за 23 місяці боїв бійці ЗСУ вивели з ладу близько 2 000 цих машин.

Це тисяча втрачених БМП на рік, тоді як Росія могла б виробляти або відновлювати зі сховищ приблизно таку саму кількість. З них близько 400 нових БМП-3 на рік виробляються на заводі "Курганмашзавод", а інші 600 БМП надходять з військових резервів.

При цьому ці резерви також не безкінечні, адже, за останніми підрахунками, зробленими на основі супутникових знімків, на складах РФ залишилось 3 000 старих БМП і з них понад 700, швидше за все, не підлягають відновленню.

"Якщо Курганмашзавод не зможе значно розширити виробництво, виробництво боєздатних БМП може значно скоротитися, починаючи приблизно з 2026 року. Навіть раніше, якщо збережеться нещодавня динаміка втрат", - зазначає видання.

В той час як російські війська в середньому втрачали близько 80 БМП на місяць у 2022 і 2023 роках, останнім часом їх втрати значно зросли через спроби РФ захопити Авдіївку, а також вибити ЗСУ з Лівобережжя.

"Російські планувальники знають, що БМП будуть дефіцитними. Армія з великою кількістю спеціальних бойових машин не збирає грубі імпровізовані машини так, як це робить російська армія", - робить висновок Forbes.

Знищення російської техніки

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка стала смертельною пасткою для російської бронетехніки - за 10 тижнів штурмів окупанти втратили понад 140 танкі, досягши при цьому незначного просування.

Кремль може дозволити собі списувати близько 50 танків на місяць, не виснажуючи свій загальний арсенал, водночас лише навколо Авдіївки окупанти втрачають 60 танків на місяць, і ці втрати будуть лише рости.

Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 6 тисяч танків та понад 112 тисяч ББМ.

Вас також можуть зацікавити новини: