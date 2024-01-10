Минулої доби, 9 січня, Збройні сили України ліквідували 800 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України таким чином зросли до 366 790 осіб.
Також наші воїни знищили на фронті:
- танків ‒ 6038 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 11216 (+13);
- артилерійських систем – 8684 (+12);
- РСЗВ – 956 (+2);
- засоби ППО ‒ 639 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23);
- спеціальної техніки ‒ 1336 (+3).
Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), крилатих ракет (1805), а також підводних човнів (1).
Війна в Україні - останні новини
Минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника.
Американський журнал Time оприлюднив свій топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік. На третьому місці зазначено "розділену Україну". Зазначається, що Україна зазнала сильного удару через зменшення політичної та матеріальної підтримки з боку США, а перспективи європейської допомоги "лише трохи кращі". Також країні необхідно більше військ.