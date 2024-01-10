Загальні втрати Росії у війні зросли до 366 790 осіб.

Минулої доби, 9 січня, Збройні сили України ліквідували 800 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України таким чином зросли до 366 790 осіб.

Також наші воїни знищили на фронті:

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танків ‒ 6038 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 11216 (+13);

артилерійських систем – 8684 (+12);

РСЗВ – 956 (+2);

засоби ППО ‒ 639 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23);

спеціальної техніки ‒ 1336 (+3).

Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), крилатих ракет (1805), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника.

Американський журнал Time оприлюднив свій топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік. На третьому місці зазначено "розділену Україну". Зазначається, що Україна зазнала сильного удару через зменшення політичної та матеріальної підтримки з боку США, а перспективи європейської допомоги "лише трохи кращі". Також країні необхідно більше військ.

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