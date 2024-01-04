За 10 тижнів штурмів Авдіївки окупанти втратили понад 140 танків.

За 10 тижнів переважно невдалих штурмів Авдіївки російська армія втратила або покинула щонайменше 143 танки, маючи лише незначне просування біля зруйнованого міста. Тим часом українська армія втратила або залишила 14 танків, захищаючи Авдіївку.

Як пише Forbes, це протистояння, одне з найбільш інтенсивних на фронті, є пасткою для російської бронетехніки і можливістю для України відволікти російські війська.

Враховуючи виробництво нових танків, повернення старих танків з довготривалого зберігання та необхідність перекрити значні втрати бронетехніки у 2022 році, Кремль може дозволити собі списувати близько 50 танків на місяць, не виснажуючи свій загальний арсенал.

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"Лише навколо Авдіївки росіяни втрачають 60 танків на місяць. І ця цифра може зрости в міру того, як 239-й танковий полк вступає в бій - і наштовхується на ті ж самі мінні поля, зони ураження артилерії і безпілотників, які знищили танкові підрозділи, що прийшли до нього", - пише видання.

239-й - третій російський танковий полк на авдіївському фронті, після 80-го і 10-го. На папері 239-й має сотню або більше танків у кількох батальйонах, загалом укомплектованих кількома тисячами людей. Але сьогодні за чисельністю полк може бути ближчим до батальйону. Ще на початку листопада Інститут вивчення війни назвав 239-й "недостатньо сильним".

Не варто очікувати, що слабкий полк з кількома новими танками зможе змінити ситуацію навколо Авдіївки. Українська оборона тримається, і ситуація в Авдіївці залишається відносно стабільною, пише Forbes.

"Швидше за все, 239-й танковий полк стане останнім російським полком, який відправить свої танки і екіпажі у голодну пащу Авдіївки. Для росіян це поразка, яка позбавляє їхні війська бойової потужності, необхідної для значного просування вперед цієї зими. Для українців - це стазис. Незважаючи ні на що, сили Києва втрималися. Вони більше не просуваються вперед, але й не відступають. Натомість, вони зберігають власні сили, завдаючи росіянам жахливих втрат за кожну атаку, яку вони намагаються здійснити", - пише Forbes.

Авдіївка - що варто знати

Російські загарбники на початку жовтня цього року почали активно намагатися захопити Авдіївку, вороги здійснили багато штурмів та зазнали колосальних втрат.

На початку грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман поділився, що на Авдіївському напрямку супротивники зазнали на 25% більших втрат, аніж під час штурму Бахмуту.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 6 тисяч танків.

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