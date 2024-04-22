Українські військові значно швидше опановують західну техніку, ніж цього вимагає план.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, чи достатньо в Україні фахівців, які можуть обслуговувати нові системи ППО, які Київ очікує отримати від західних партнерів.

"Ми продовжуємо навчати наших військовослужбовців на різні системи, зокрема й зенітно-ракетні. Протягом довгого часу ми змогли підготувати вдосталь фахівців, які тут і зараз діляться досвідом зі своїми побратимами безпосередньо в Україні", – сказав Євлаш.

Речник також додав, що українські захисники значно швидше опановують західну техніку, ніж цього вимагає план.

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"Що стосується підготовки, то для наших військових це вже стало нормою перевиконувати план вдвічі чи навіть утричі швидше західних норм підготовки. Якщо, наприклад, для підготовки одного фахівця на західних платформах необхідно 3-4 місяці, то наші військовослужбовці опановують цю техніку лише за 3-4 тижні", – зазначив Євлаш.

Більше систем ППО для України: що відомо

Напередодні Євлаш також заявив, що для захисту українського неба, Повітряні сили ЗСУ потребують більше установок ППО та ракет для них.

Про збільшення поставок Києву систем протиповітряної оборони заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що в середині Альянсу знайшли можливості передати Україні більше ППО.

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