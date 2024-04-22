За словами Євлаша, Сили оборони вимушені використовувати різні системи ППО в тандемі, аби убезпечити їх.

Для захисту українського неба, Повітряні сили ЗСУ потребує більше установок ППО та ракет для них, розповів в ефірі телемарафону речник Ілля Євлаш.

"Ракети являються розхідним матеріалом. Як ми бачимо, протягом останнього місяця ворог намагався доволі активно проводити комбіновані атаки, використовуючи різні типи озброєння, це й крилаті ракети, й гіперзвукові й велика кількість "Шахедів", – розповів Євлаш.

Він також додав, що кожна із систем ППО, хай то Gepard, NASAMS чи Patriot – виконує різну функцію. То ж Україні потрібно отримати різні види установок ППО.

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"Ці установки мають прикривати одна одну, оскільки, досить часто ворог намагається атакувати різними, дешевшими засобами, які досить складно знищити певними системами, намагається вразити такі установки, як Patriot. Але якщо вона працюватиме в комплексі із, наприклад, установкою Gepard, які є вбивцями "Шахедів", наша система ППО стане значно ефективнішою", – пояснив Євлаш.

Крім того, за словами речника, Україні необхідні й ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів.

"Оскільки їх використовують і на фронті, проти авіації та дронів ворога, так і під час повітряних атак мобільні вогневі групи. Також, нам необхідні ракети й для нашої авіації. Це крилаті ракети: Storm Shadow, SCALP, можливо TAURUS, якщо все ж таки нам передадуть їх – це було б дуже й дуже добре. І, звісно ж, це різні протиавіаційні ракети", – сказав Євлаш.

ППО для України: що відомо

Напередодні секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

За інформацією Financial Times, союзники по ЄС та НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем ППО.

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