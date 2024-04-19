Країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти, аби купити нові системи для України.

Країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

За його словами, президент Володимир Зеленський поінформував міністрів оборони країн-членів НАТО про ситуацію на полі бою і про критичні потреби України у додаткових системах ППО.

"Міністри оборони НАТО погодились активізуватися та надати подальшу військову підтримку, у тому числі більше систем протиповітряної оборони. НАТО визначило наявні спроможності в усьому Альянсі. Є системи, які можна зробити доступними для України. Тож, я очікую нові оголошення щодо засобів протиповітряної оборони незабаром", - сказав Столтенберг.

Також він привітав зусилля Німеччини, у тому числі нещодавнє рішення додаткову систему Patriot до України. Як сказав Столтенберг, окрім "Петріотів", існують й інші системи, які союзники можуть надати, у тому числі SAMP/T.

"Багато союзників, які не мають наявних систем, зобов'язалися надати фінансову підтримку для їхньої закупівлі для України", - наголосив Столтенберг.

Окрім того, він сказав, що відбувається робота з промисловістю для нарощення виробництва та відновлення систем, аби зробити їх працездатними та придатними для використання.

Як сказав Столтенберг, міністри також розглянули інші нагальні потреби України, у тому числі снаряди калібром 155мм, спроможності для нанесення високоточних дальніх ударів і дрони. "Кожен союзник НАТО вирішить, що надати", - сказав генеральний секретар Альянсу.

За його словами, кілька союзників взяли конкретні зобов'язання і завершують роботу над внесками, щодо яких, як він очікує, оголошення будуть незабаром.

Він додав, що допомога вже в процесі надходження. Також генеральний секретар Альянсу відзначив, що на цьому тижні Данія взяла нове зобов'язання щодо України, а Нідерланди оголосили виділення додаткових 4 млрд євро на військову підтримку. Чехія підтвердила, що закупила півмільйона снарядів завдяки своїй ініціативі.

Столтенберг вітає прогрес у Конгресі США на шляху до голосування за критичний пакет допомоги для України завтра, 20 квітня. Він розраховує на затвердження нової допомоги без подальших затримок.

Разом з тим, як додав Столтенберг, союзники мають ретельніше шукати в своїх запасах та прискорити постачання ракет, артилерії та снарядів.

"Україна застосовує зброю, яку ми надали, для знищення російський бойових спроможностей. Це робить усіх нас захищенішими. Тож, підтримка України - це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку", - сказав Столтенберг.

Україна потребує більше ППО: останні новини

Як відомо, українська влада б'є на сполох через нестачу систем протиповітряної оборони під час російських масованих атак.

Раніше нові комплекси вже пообіцяла передати Німеччина - очікується одна батарея "Patriot" та система IRIS-T.

Також це питання обговорювали на саміті Європейського Союзу. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Україна може отримати ще шість систем.

Вас також можуть зацікавити новини: