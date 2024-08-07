Питання передачі Patriot пов'язано з тими загрозами, з якими стикається сьогодні Ізраїль, каже жипломат.

Остаточного рішення щодо передачі восьми ізраїльських систем Patriot Україні наразі нема. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Наскільки я знаю, остаточного рішення ще немає, але якщо ви подивитеся на нинішню ситуацію в Ізраїлі, то нам потрібні всі засоби ППО, які існують в Ізраїлі, включаючи систему Patriot", - сказав він.

Як зазначив Бродський, Ізраїль має багато рівнів системи ППО, і відомий в Україні "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії, з балістичними ракетами. Він призначений, перш за все, для того, щоб перехоплювати ракети ближнього радіусу дії, якими обстрілює ХАМАС.

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Посол зауважив, що країна наразі використовує переважно інші системи ізраїльські розробки або ізраїльсько-американської.

"Patriot не найдосконаліша система. Йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років перед першою війною в Перській затоці. Ви пам'ятаєте, тоді Ірак обстрілював Ізраїль ракетами "Скад" російського виробництва. І тоді Patriot'и нас врятували. І були розмови, що сьогодні можна подумати, щоб ці установки застарілі списати. Я думаю, що, звісно, Україні вони б дуже стали в нагоді. Але поки що, наскільки я знаю, рішення немає", - прокоментував він.

Як сказав Бродський, питання передачі Patriot пов'язано з тими загрозами, з якими стикається сьогодні Ізраїль.

Ізраїль хоче відмовитися від "Петріотів"

Як писав УНІАН, у квітні стало відомо, що Ізраїль має намір списати старі системи "Петріот", які за 30 років служби майже не використовувалися через специфиічний характер загроз, з якими має справу ця країна.

У червні ЗМІ інформували, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. Якщо таку передачу здійснять, то це означатиме значні зміни в обороноздатності України. Київ неодноразово звертався до західних партнерів, аби ті надали більше систем ППО.

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