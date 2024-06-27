За словами журналістів, системи ППО, швидше за все, будуть передані спочатку з Ізраїлю до США.

США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. Це значно покращить здатність українських захисників протистояти російським повітряним ударам. Про це повідомляє Financial Times.

Попри те, що ця угода ще не є підтвердженою, вона, швидше за все, буде передбачати, що системи Patriot спочатку відправлять з Ізраїлю до США, а потім до України.

П'ять осіб, які поінформовані про перемовини, зазначили, що межі угоди обговорювалися між міністрами та високопоставленими посадовцями трьох країн.

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"У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей "Патріотів", яким вже понад 30 років, і замінювати їх на більш сучасні системи. Але батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з ХАМАС, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла може перерости в повномасштабну війну", - пояснили у Financial Times.

У виданні додали, якщо таку передачу здійснять, то це означатиме значні зміни в обороноздатності України. Наразі країна має щонайменше чотири ЗРК Patriot, які надали США та Німеччина. Відомо, що Київ неодноразово звертався до західних партнерів, аби ті надали більше систем ППО.

"Було б дуже добре, якби ці старі ракети "Патріот" знайшли своє застосування на іншому театрі воєнних дій, перш ніж вони вийдуть з ладу", - підкреслив Том Карако, керівник проєкту протиракетної оборони у вашингтонському "Центрі стратегічних і міжнародних досліджень".

Водночас чотири співрозмовники FT зазначили, що хоча передача восьми батарей обговорюється, ймовірно, не всі вони будуть відправлені в Україну. За їхніми словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводив переговори щодо цього питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном впродовж останніх тижнів.

Своєю чергою одна з осіб, яка знайома з військовим арсеналом Ізраїлю, заявила, що країна має достатньо ракет-перехоплювачів, яких також потребує Україна для доповнення цих батарей.

Patriot для України - останні новини

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна незабаром отримає частину із семи термінових батарей Patriot. За його словами, переговори щодо цього питання ще тривають.

"Минулий тиждень – дуже хороше, вчасне рішення Румунії про поставку ще однієї батареї Patriot. Не просто давалося це рішення Україні. Президент Володимир Зеленський проводив неодноразові переговори з президентом Президент Румунії Клаусом Йоганнісом, велася робота по лінії команди Офісу президента. Тому маємо результат, дуже хороший", - підкреслив він.

Своєю чергою у Польщі пояснили, чому не можуть передати Україні свої системи Patriot. За словами колишнього міністра оборони країни Богдана Кліха, Польща має на озброєнні лише дві такі батареї.

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