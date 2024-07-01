За словами Валерія Романенка, російський потенціал виробництва авіабомб - нескінченний.

На інтеграцію бомб ФАБ-500Т під універсальний модуль планування та корекції (УМПК) противник пішов, тому що знадобилася більш далекобійна бомба для ударів по території України, ніж стандартна ФАБ-500 М62 з таким самим модулем. Про це РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, у ФАБ-500Т гарна аеродинаміка, завдяки чому вони мають більшу дальність, ніж М62, але ненабагато.

"Дальність велика в порівнянні зі старим ФАБ-500 М-54, у якої аеродинаміка жахлива. У порівнянні з М-62 різниця всього 3-5 км. Якщо кидати М-54, різниця буде дійсно велика, може досягати і 10 км, хоча незважаючи на жахливу аеродинаміку, вона точніша", - розповів фахівець. Відео дня

Водночас, за його словами, російський потенціал виробництва авіабомб - нескінченний.

"Вони швидше відмовляться від хліба, масла і так далі, але не від бомб. Нарощувати їхню кількість - це російський екзистенційний шлях. Ситуація така, що бомби вони будуть виробляти завжди, тому треба знищувати засоби ураження в цілому", - сказав експерт.

Він вважає, що єдиний спосіб захистити Харків та прифронтові райони - збивати носії-бомбардувальники Су-34 та бити по ворожих аеродромах.

"Причому не по літаках на аеродромах, а по злітно-посадкових смугах. Щоб росіяни їх цілодобово ремонтували. Тоді кількість ударів значно зменшиться. Іншого шляху я просто не бачу. Тому що росіяни роблять уже бомби по 3 тонни з модулями УМПК, робитимуть і по 5 тонн", - прогнозує Романенко.

Що таке бомби ФАБ-500Т

У 2023 році на ФАБ-500 М-62 встановили модулі корекції та планування, що збільшило дальність до 70 км. Тоді ж бомби почали застосовуватися у війні проти України.

Модулі називаються універсальними, тому що на них можна поставити будь-яку бомбу. Вона просто чіпляється на модуль як вантаж, можна підчепити без проблем будь-яку бомбу калібру 500 кг.

Авіабомба може бути об'ємно-детонуючою, фугасною, осколково-фугасною або касетною, і це дає різницю в масі на 10-20 кг. Саме з цим пов'язана необхідність змін до програми польоту бомби. Завдяки специфічній подовженій аеродинамічній формі, ФАБ-500Т можуть летіти на 30-40 км навіть без додаткових обважень.

Війна в Україні - останні новини

В Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки протягом доби. Російські окупанти продовжують поєднувати тактику штурмів із застосуванням КАБів.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці.

Ще 11 разів російські загарбники атакували позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку та 13 – на Лиманському.

У Генштабі також повідомили про зростання кількості бойових зіткнень на Сівервському напрямку – там з початку доби було зафіксовано 18 спроб прорвати оборону українських воїнів.

Вас також можуть зацікавити новини: