Російські окупанти продовжують поєднувати тактику штурмів із застосуванням КАБів.

Російсько-українська війна триває й окупанти з початку доби вже 121 раз намагалися прорвати лінію оборони України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Продовжуються бої на двох напрямках – ситуація під контролем українських захисників. Крім того, окупанти вдарили 11 КАБами на цьому напрямку.

Ще 11 разів російські загарбники атакували позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку та 13 – на Лиманському. У Генштабі також повідомили про зростання кількості бойових зіткнень на Сівервському напрямку – там з початку доби було зафіксовано 18 спроб прорвати оборону українських воїнів. Зокрема, 11 атак окупанти провели в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку тривають спроби окупантів просунутися до Часового Яру – з початку доби тут зафіксували п'ять атак ворога. 13 разів окупанти атакували на Торецькому напрямку. Зокрема, в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають.

Найбільше бойових зіткнень, а саме 37, з початку доби відбулося на Покровському напрямку – з них 12 тривають. Тільки в напрямку Новоолександрівки окупанти 13 разів штурмували українську лінію оборони. На цьому напрямку ворог також активно використовує авіацію.

Шість штурмів Сили оборони відбили на Курахівському напрямку – в районі Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. По останній окупанти скинули два КАБи. Ще 8 атак ворога було відбито на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку окупанти застосували некеровані авіаційні ракети (НАР) по н.п. Роботине й Лобкове. Крім того, окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, однак отримують гідну відсіч.

Ще три атаки окупантів Сили оборони успішно відбили на Придніпровському напрямку в районі плацдармів. По Гаврилівці та Бургунці росіяни застосували по два КАБи.

У Генштабі також зазначили, що окупанти продовжують обстрілювали прикордонні села Чернігівської і Сумської областей з території РФ. Внаслідок ударів, з початку доби постраждали Єліне, Блешня, Галаганівка, Леонівка, Старикове, Новодмитрівка, Миропільське, Миропілля, Локня, Могриця, Велика Рибиця, Павлівка.

Російсько-українська війна: важливі новини

У Повітряних силах анонсували, що західні винищувачі F-16 мають прибути до України "наближчим часом". А підготовка інфраструктури для них вже знаходиться на завершальному етапі.

Тим часом Business Insider повідомляє, що союзники запровадили нові правила використовування зброї, яку постачають Україні. Це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16.

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