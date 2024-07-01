За словами екс-генсека НАТО, "коливання ведуть не до миру, а до нескінченної війни".

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Андерс Фог Расмуссен розкритикував небажання Німеччини передати Україні ракети великої дальності Taurus. В інтерв'ю ntv він зазначив, що сьогодні Німеччина є другою після США найбільшою прихильницею України, і він дуже цінує це.

Водночас Расмуссен вважає, що у Німеччині "було занадто багато вагань, коли йшлося про важливі рішення щодо поставок зброї".

"Всі ми пам'ятаємо місяці дискусій про танки "Леопард". Наразі канцлер відмовляється постачати ракети великої дальності Taurus. Я справді не розумію чому. Ці вагання лише дають Путіну додатковий стимул продовжувати війну. Поки ми обговорювали танки "Леопард-2", він посилював оборону Росії на сході України. Це ще більше ускладнило для українців повернення втраченої землі. Коливання ведуть не до миру, а до нескінченної війни", - зазначив екс-генсек НАТО. Відео дня

За його словами, канцлер Шольц хоче, щоб його сприймали як канцлера миру, але "додаткові вагання не зроблять його канцлером миру -авпаки, це зробить його канцлером вічної війни".

"Ось чому я продовжую закликати канцлера Шольца погодитися на поставку ракет Taurus якомога швидше. Ми повинні зняти всі обмеження на постачання зброї. І з точки зору того, який тип зброї ми постачаємо, і як вона використовується", - резюмував Расмуссен.

Військова допомога Україні - останні новини

Україна чотири роки буде отримувати допомогу на $60 мільярдів після підписання безпекових угод із союзниками. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Євросоюзом та США.

Вас також можуть зацікавити новини: