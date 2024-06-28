Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Євросоюзом та США.

За рахунок підписаних безпекових угод з партнерами загальна військова допомога, яку отримуватиме Україна впродовж наступних чотирьох років, оцінюватиметься у 60 мільярдів доларів щорічно.

"В наступні 4 роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Євросоюзом та США.

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"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр відмітив, що Україна вже цього року отримає додаткові 50 мільярдів доларів від союзників завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. За його словами, відповідне рішення було ухвалено на саміті країн "Великої сімки".

Безпекові угоди України - головні новини

13 червня президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років. Таким чином США стали 17 країною, яка підписала угоду з безпеки з Україною.

27 червня, Україна підписала безпекові угоди з Євросоюзом, Литвою і Естонією. Президент України Володимир Зеленський запросив лідерів інших європейських країн долучитися до підписання таких угод.

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