Нова радіочастотна зброя від британської компанії Thales цього літа проходить польові випробування.

Недорога зброя, здатна знищувати відразу кілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку, може з'явитися вже наступного року. Як пише Financial Times, про це заявив Алекс Крессвелл, голова компанії Thales UK, яка очолює розробку для Великої Британії.

За словами Кресвелла, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії (RFDEW), яка цього літа проходить польові випробування з британськими військовими, має бути готова до використання "досить швидко".

"Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, - це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не на багато років", - сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.

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Він уточнив, що система, яка зараз проходить випробування, "може бути доступна для використання вже наступного року". Водночас рішення про те, коли і де розгорнути систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

"За вартості всього 10 фунтів за один постріл і дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для створення радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки рухомої цілі", - пише FT.

Війна дронів - новини

Раніше начальник штабу французької армії генерал П'єр Шілль заявив, що перевага, якою зараз користуються невеликі дрони на полях битв, зокрема в Україні, є всього лише "моментом в історії". За його словами, скоро засоби протидії дронам подолають відставання і загроза дронів значно знизиться.

У квітні видання The Telegraph писало, що Велика Британія може надати Україні лазерну зброю DragonFire ще до того, як її буде доведено до ідеального стану. Україні "світять" прототипи цього озброєння. Варто зазначити, що британська сторона планує додати ці лазери до свого арсеналу до 2027 року.

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