Лазерна зброя DragonFire здатна збивати ворожі дрони і ракети, і вартість одного пострілу становить лише 10 фунтів.

Лазерна зброя DragonFire, здатна збивати ворожі дрони і ракети, вартістю всього 10 фунтів за постріл, з'явиться на військових кораблях Британського флоту до 2027 року. При цьому, як пише The Telegraph, ця зброя може бути використана в Україні ще раніше, оскільки військові швидко освоюють передові технології.

Як заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, затримки з впровадженням нових збройових технологій - це "найбільша трата грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай дуже тривалий, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші", - заявив він.

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Шаппс сказав, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але розглядає можливість відправити прототипи до України раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100 відсотків.

"Скажімо так, він не обов'язково має бути на 100 відсотків ідеальним, щоб українці, можливо, отримали його. Наразі це, як і раніше, дата 2027 року, але, звісно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити її", - сказав він.

Керівник проєкту Метт Корк повідомив журналістам, що DragonFire може бути передано для "користувацьких експериментів" низці військовослужбовців вже у вересні, коли 7-ма група протиповітряної оборони випробує цю технологію.

Що собою являє DragonFire

Зброя працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у вигляді шестикутної решітки, і об'єднання їх із дзеркалами для об'єднання і посилення потужності. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, невидима для людського ока і близька до інфрачервоного спектру світла.

При цьому дальність її поки що засекречена.

Під час випробувань зброя змогла знищити дрони і підірвати міномети менш ніж за п'ять секунд. Вона миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000°С і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

Хоча система була створена з метою знищення дронів, але Шаппс вважає, що система досить потужна, щоб нейтралізувати і снаряди, що рухаються швидше, такі як балістичні ракети.

Уперше випробування DragonFire було проведено на полігоні Hebrides Range на початку 2024 року. У британському Міноборони стверджують: лазер DragonFire здатний влучити в монету номіналом 1 фунт стерлінгів із відстані кілометра.

ППО для України

Раніше аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке 11 квітня стверджував, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot і IRIS-T. Також, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Водночас у Повітряних силах зазначили, що хоча Україна і не виробляє самостійно ці системи та боєприпаси до них і їй потрібно більше ракет, але союзники знають, чого потребує наша країна, тому не варто піддаватися паніці.

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