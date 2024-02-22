Ще кілька сотень таких бронетранспортерів очікуються в Україні найближчим часом.

До України прибули десятки бронетранспортерів M113, які обладнані для евакуації поранених з поля бою. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", - зазначив міністр оборони.

Він уточнив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність.

"Тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше", - додав Умєров.

За його словами, бронемашини для евакуації поранених передаються у бойові підрозділи вже зараз. Зокрема, координує цю роботу і проєкт загалом його заступник Наталія Калмикова.

"Вдячний партнерам за підтримку у війні. Працюємо разом для Перемоги!", - наголосив міністр.

M113 для України - деталі

Україна отримує бронетранспортери M113 від ряду країни, у тому числі з Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Австралії, Литви та інших країн.

У січні стало відомо, що Україна встановила на старі моделі М113 автоматичні гармати радянського зразка ЗУ-23-2, що перетворило ці БТРи на високомобільну машину протиповітряної оборони та підтримки піхоти. Зокрема, у такому поєднанні ЗСУ полювали на дрони-камікадзе, які Росія запускає проти України.

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