До України прибули десятки бронетранспортерів M113, які обладнані для евакуації поранених з поля бою. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", - зазначив міністр оборони.
Він уточнив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність.
"Тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше", - додав Умєров.
За його словами, бронемашини для евакуації поранених передаються у бойові підрозділи вже зараз. Зокрема, координує цю роботу і проєкт загалом його заступник Наталія Калмикова.
"Вдячний партнерам за підтримку у війні. Працюємо разом для Перемоги!", - наголосив міністр.
M113 для України - деталі
Україна отримує бронетранспортери M113 від ряду країни, у тому числі з Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Австралії, Литви та інших країн.
У січні стало відомо, що Україна встановила на старі моделі М113 автоматичні гармати радянського зразка ЗУ-23-2, що перетворило ці БТРи на високомобільну машину протиповітряної оборони та підтримки піхоти. Зокрема, у такому поєднанні ЗСУ полювали на дрони-камікадзе, які Росія запускає проти України.