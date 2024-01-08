З установкою ЗУ-23-2 зверху БТР М-113 може вести вогонь на ураження по піхоті і збивати безпілотники.

Україна отримала нову машину протиповітряної оборони, встановивши на старий БТР М-113, автоматичні гармати радянського зразка ЗУ-23-2, пише Forbes.

"Мабуть, було неминуче, що Україна врешті-решт встановить на свої бронетранспортери М-113 автоматичні гармати ЗУ-23-2 зразка 1960-х років. Ці дві класичні системи були практично створені одна для одної", - зазначається в статті.

Як вказує видання, ЗУ-23-2 радянської розробки - це пара 23-міліметрових гармат з ручним наведенням, що стріляють шестидюймовими снарядами на відстань до 2 км з постійною швидкістю 400 пострілів на хвилину. Це потужна і універсальна зброя для протиповітряної оборони та наземної підтримки. Водночас M-113 американської розробки - це 14-тонний алюмінієвий автомобіль з 275-сильним дизельним двигуном і місцем для двох членів екіпажу та 11 пасажирів.

Відео дня

"Те, чого не вистачає М-113 у броньованому захисті, він компенсує простором, мобільністю та універсальністю. Додайте броню та башту, і ви зможете перетворити М-113 на грубу бойову машину. Додайте ЗУ-23-2, і ви отримаєте високомобільну машину протиповітряної оборони та підтримки піхоти", - підкреслює видання.

Зазначається, що ЗСУ встановлюють гармати ЗУ-23-2 на всілякі транспортні засоби ще з початку повномасштабної війни. Тому не дивно, що цього тижня в соціальних мережах з'явилося відео з українським М-113 з ЗУ-23-2 на борту.

"Дивує лише те, що їхнє об'єднання зайняло так багато часу. Союзники Києва надали українським військам близько тисячі М-113. Окрім своєї традиційної ролі БТРів, вони також виконують медичні та евакуаційні місії. З установкою ЗУ-23-2 зверху М-113 може вести вогонь на ураження по піхоті і, що, можливо, ще важливіше, збивати безпілотники", - підкреслює Forbes.

Зазначається, що прикріпивши ЗУ-23-2 до М-113, українці зробили ці прості, але ефективні гармати ще більш мобільними.

"ЗУ-23-2 працюють чудово. Існують кадри, на яких українські військові, розташовані вздовж ймовірних векторів підльоту російських безпілотників "Шахед", наповнюють повітря кулеметним і гарматним вогнем - і збивають "Шахеди", що пролітають повз них", - йдеться у статті.

Боротьба з російськими дронами

Як заявляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Шалені темпи розвитку безпілотної авіації на фронті вимагають аналогічного масштабування систем захисту від дронів. Україна планує налагодити масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби для протидії малій авіації ворога.

Росія починає застосувувати на фронті нові FPV-дрони, які здатні ігнорувати РЕБ та не потребують допомоги пілота для того, щоб вразити ціль.

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