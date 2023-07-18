Кількість БТР, які планують передати, не називається.

Бельгія, Люксембург і Нідерланди передадуть Україні гусеничні бронетранспортери M113 для посилення Збройних сил. Їх мають поставити протягом найближчих місяців.

"Ми підтверджуємо нашу незмінну рішучість підтримувати Україну у відповідь на триваючу неприйнятну російську агресію. Від самого початку ми об’єднали наші зусилля, щоб надати суттєву міжнародну підтримку Україні, зараз і в перспективі. Бельгія, Люксембург і Нідерланди (БЕНІЛЮКС) домовилися про спільну фінансову ініціативу, щоб передати відремонтовані M113 із промислових запасів", – йдеться у спільній заяві міністрів оборони Бельгії Людивіна Дедондера, Нідерландів Кайси Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауша.

Зазначається, що Україні поставлять бронетранспортерм M113, оснащені системою озброєння з дистанційним керуванням і установкою для кулеметів калібру 7,62 або 12,7 мм протягом найближчих місяців. Водночас кількість БТР, які планують передати, не називається. Також Україна отримає "пакет запчастин".

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"M113 – це гусенична машина, яка використовується багатьма іноземними державами, і потужний бронетранспортер, який використовується для транспортування солдатів з однієї точки в іншу під час бойових дій. Обʼєднуючи наші зусилля, ми робимо внесок у подальше розгортання бронетехніки, якої потребують українські Збройні сили. Ця ініціатива сприятиме суттєвому та стійкому зміцненню українських Збройних сил", – наголошується в заяві.

Зброя для України: актуальні новини

Найближчим часом у США мають оголосити про виділення нового пакету допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, засоби ППО VAMPIRE, БпЛА Phoenix Ghost та Switchblade.

У липні Болгарія вперше надала Україні військову допомогу Україні не в режимі "таємно". До пакету увійшли 100 одиниць бронетехніки, переважно бронетранспортери. Відправлену Україні техніку в Болгарії сподіваються замінити на американські зразки.

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