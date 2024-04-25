За словами Івана Ступака, західна військова допомога може дати ефект уже влітку.

Військова допомога США вже відправлена в Україну і незабаром надійде. Про це в ефірі Radio NV сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, "каравани вже пішли".

"Не знаємо що, але в процесі пересування. Як це вплине? На цьому тижні не повпливає, бо це озброєння, яке їде, його потрібно десь накопичувати, логістично передавати різним підрозділам, в залежності від складності ситуації або в залежності від географії. ... Воно йде, я думаю, це займе, можливо, декілька тижнів, можливо, до кінця травня місяця накопичення буде відбуватися", - прогнозує експерт.

Він зазначив, що західна військова допомога може дати ефект уже влітку.

"Орієнтовно травень-червень ми очікуємо чеські снаряди. І знову, червень-липень — це літаки. Тому дуже сподіваюся, що в червні-липні ми можемо стабілізувати просування росіян і повністю зупинити їх на тих позиціях, на яких вони на той момент будуть знаходитися", - вважає Ступак.

Допомога США Україні

Напередодні глава Білого дому Джо Байден підтримав мільярдну допомогу США Україні, ухвалену Конгресом. Як сказав Байден, ця допомога є також "інвестуванням у власну безпеку США", оскільки коли "наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими".

Він наголосив, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, документ мав опинитися там раніше, "але все-таки він надійшов, і у той момент коли це потрібно".

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