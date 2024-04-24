Американський лідер підписав важливий документ.

Сьогодні, 24 квітня, допомога Україні від США остаточно ухвалена - документ підписав американський президент Джо Байден.

Про підписання документа лідер Штатів розповів під час брифінгу. "Це хороший день для Америки, це хороший день для миру в світі. Це надзвичайно важливо. Я тільки що підписав закон, який стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим. Вона надасть… допомогу нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захистити...", - заявив він.

За словами Байдена, це допомога є також інвестування у власну безпеку США. "Якщо наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими", - підкреслив очільник держави.

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Байден додав, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, і він мав опинитися там раніше, "але все-таки він прийшов, і у той момент коли це потрібно". Президент підкреслив, що РФ в Україні вже два роки скидає бомби на пологові будинки, на лікарні, вбиває мирних людей, а Україна захищається від агресії та робить неймовірне.

"Вони стоять проти величезної армії, Україна практично визволила вже половину території, яку захопила Росія з початку війни, але не помиляйтеся, їхня боротьба за незалежність залежить від їхньої сміливості, вміння і залежить від нашої допомоги. Місяцями в Конгресі блокувалася ця допомога, за цей час друзі Путіна - Іран, Північна Корея, Китай, допомагають і посилають компоненти зброї в Росію, і завдяки тій допомозі росіяни змогли зруйнувати українські міста, села і завдати дуже багато збитків", - сказав Байден.

Очільник Штатів зазначив, що "тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі".

Допомога США Україні в центрі уваги - що потрібно знати

20 квітня американська Палата представників (нижня палата Конгресу) підтримала законопроєкт, у якому, зокрема, Україні передбачено виділення десятків мільярдів допомоги у сфері безпеки. Пізніше документ підтримав Сенат США. Останній крок для того, щоб документ почав працювати - підпис Джо Байдена.

Представник американського Міноборони - генерал-майор Патрік Райдер, говорив, що Штати можуть перекинути в Україну нову допомогу дуже швидко. Офіцер зазначав, що можливість швидкого перекидання допомоги є, оскільки існує надійна логістична мережа.

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