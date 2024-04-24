Американський лідер пообіцяв підписати документ, щойно він буде на його столі, щоб поновити постачання зброї Києву вже цього тижня.

Президент США Джо Байден прокоментував схвалення Сенатом США пакету щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Американський лідер пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі у середу, 24 квітня, аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в секторі Гази, Судані та Гаїті; і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", – наголосив Байден.

Він також подякував лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроект.

"Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", – резюмував президент США.

Сенат схвалив допомогу Україні

Вночі у середу, 24 квітня, (за Києвом), Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Голоси "за" віддали 79 сенаторів, ще 18 висловилися "проти". Наступним етапом стане підписання цього пакету президентом США Джо Байденом.

На схвалення допомоги Україні вже відреагував президент Володимир Зеленський. Президент наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

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