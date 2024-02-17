За словами глави чеської держави, це станеться, якщо країна заручиться фінансуванням від партнерів у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час дебатів на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Seznam Zpravy.

"Ми знайшли півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", – сказав Павел.

Видання нагадує, що на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про довгострокові інвестиції в армію і водночас закликав інші європейські держави укласти з Україною такі ж безпекові угоди, як Париж і Берлін. Перед учасниками форуму також виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав державних діячів не боятися поразки режиму президента Росії Володимира Путіна.

Відео дня

Допомога Заходу Україні - останні новини

США передали конфісковані активи РФ іншій країні для підтримки України. 500 тисяч доларів були конфісковані Сполученими Штатами у справі про незаконну мережу закупівель високоточних верстатів американського виробництва для військової промисловості РФ.

Кошти перераховуються до Естонії, оскільки відсутня можливість перевести їх до України.

Також УНІАН повідомляв, що у США зробили заяву про підтримку України. Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс наголосила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, а Росія заплатить за скоєне.

Гарріс зауважила, що у своїй боротьбі Україна досягнула надзвичайних результатів та надзвичайного успіху.

Вас також можуть зацікавити новини: