Віце-президентка США зауважила, що Україна у своїй боротьбі досягнула надзвичайних результатів.

Віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс наголошує, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, а Росія заплатить за скоєне. Про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"В Мюнхені два роки тому багато хто вважав, що Київ впаде, і що це питання кількох днів. І завдяки мужності українського народу, і підтримці коаліції з 50 країн на чолі зі США Київ залишається вільною столицею", - зазначила Гарріс.

Вона зауважила, що у своїй боротьбі Україна досягнула надзвичайних результатів та надзвичайного успіху.

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"Економіка Росії вдесятеро перебільшує економіку України, населення – втричі. І збройні сили, які колись вважалися другими в світі. Ви демонструєте силу перед обличчям нападу Росії, ви відновили понад половину території, яку Росія захопила на початку цього конфлікту. І ви змогли завдати непоправної шкоди Чорноморському флоту Росії", - сказала віце-президент.

Крім того, додала вона, Україна, зокрема продовжує виробляти власну електроенергію, попри надзвичайні атаки проти цивільної інфраструктури.

"Ви отримуєте допомогу для інтеграції України із Заходом. Наша колективна міць є запорукою неуспіху Путіна. Ми залишаємося в підтримці вашої країни, і в стратегічних інтересах США залишається продовжувати нашу цю підтримку", - наголосила Гарріс.

Віце-президент зауважила, що таким агресорам як президент Росії Володимир Путін потрібно демонструвати, що чужу землю не можна безкарно захоплювати.

"Ми залишаємося об’єднані в підтримці України. Сьогодні президент Зеленський, ви і я дуже плідно поспілкувалися про поточну підтримку США та міжнародної спільноти України. І ми говорили про підтримку України на полі бою", - сказала вона.

Крім того, Гарріс додала, що напередодні вона зазначала, що "є двопартійна підтримка в обох палатах з боку США Україні".

"Президент Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які Україні потрібні для успіху. Ми будемо продовжувати підтримувати ваші зусилля для отримання справедливого миру. Миру на справедливих умовах. Ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла. І ми побачимо Україну на виході з цієї війни як країну вільну, демократичну і незалежну", - наголосила Гарріс.

"Цезар Куніков" - що відомо про знищення ВДК

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України потопили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Це сталося біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5".

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що ця подія ще більше обмежить лімітовані ресурси Росії для ведення війни проти України.

Крім того, згодом стало відомо, що командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова після цього інциденту відправили у відставку.

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