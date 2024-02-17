США передали Естонії 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів.

США вперше в історії передали іншій країні конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки заступник генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили про переведення 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів.

Ці кошти, як розповіли у Мін'юсті, були конфісковані Сполученими Штатами у справі про незаконну мережу закупівель високоточних верстатів американського виробництва для військової промисловості РФ.

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"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - заявили в американському міністерстві.

Зазначається, що конфісковані кошти перераховуються до Естонії, оскільки відсутня можливість напряму перевести їх до України.

Естонія використає кошти для проекту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, які були цілеспрямованими мішенями російських військ.

Конфіскація активів РФ

В Естонії закликали Євросоюз арештувати активи російського Центрального банку вже цього року, бажано, ще до початку виборів у США, аби не було "надто пізно". При цьому Естонія вже працює над внутрішнім законодавством, яке, якщо воно буде ухвалене, дозволить їй зрештою конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в балтійській країні.

Рада ЄС 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених активів РФ на території ЄС на користь України. Зокрема, воно відкриває шлях Раді до прийняття рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України та її відновлення та реконструкції на наступному етапі.

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