Зокрема, українські військові отримають боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки надають нашій країні новий пакет допомоги на 425 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили, яке озброєння туди увійде.

Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства, це вже 67-й транш озброєння, яке адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року. Туди увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, броньовані машини та протитанкові засоби.

Перелік озброєння яке, отримає Україна

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боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS,

ракети RIM-7 та забезпечення ППО,

зенітні ракети Stinger,

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

боєприпаси класу "повітря-земля",

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси,

ракети TOW,

протитанкові комплекси Javelin та AT-4,

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),

стрілецька зброя та боєприпаси,

гранати, тепловізори та тренувальне обладнання,

обладнання та боєприпаси для підривних робіт.

Також у вартість пакету закладені запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Підтримка України з боку США

Пресслужба Білого дому повідомляє, що Сполучені Штати Америки суттєво посилять Україну різними видами озброєння у найближчі місяці. Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Зазначається, що найближчимі місяцями Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включно з сотнями перехоплювачів для протиповітряної допомоги, десятками тактичних систем ППО, додатковими артилерійськими системами. Також ЗСУ оснастять значною кількістю боєприпасів, сотнями бронетранспортерів і БМП.

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