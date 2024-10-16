16 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки надають нашій країні новий пакет допомоги на 425 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили, яке озброєння туди увійде.
Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства, це вже 67-й транш озброєння, яке адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року. Туди увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, броньовані машини та протитанкові засоби.
Перелік озброєння яке, отримає Україна
- боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS,
- ракети RIM-7 та забезпечення ППО,
- зенітні ракети Stinger,
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
- боєприпаси класу "повітря-земля",
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси,
- ракети TOW,
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4,
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),
- стрілецька зброя та боєприпаси,
- гранати, тепловізори та тренувальне обладнання,
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт.
Також у вартість пакету закладені запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Підтримка України з боку США
Пресслужба Білого дому повідомляє, що Сполучені Штати Америки суттєво посилять Україну різними видами озброєння у найближчі місяці. Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Зазначається, що найближчимі місяцями Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включно з сотнями перехоплювачів для протиповітряної допомоги, десятками тактичних систем ППО, додатковими артилерійськими системами. Також ЗСУ оснастять значною кількістю боєприпасів, сотнями бронетранспортерів і БМП.