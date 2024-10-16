У пакет увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Сполучені Штати Америки надають Україні новий оборонний пакет допомоги обсягом 425 мільйонів доларів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками телефонних переговорів із президентом Джозефом Байденом.

Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

За словами президента України, лідерство президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність.

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"Вдячний Президенту Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння", - наголосив Зеленський.

Також, глава держави запропонував американському колезв розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Крім того, Зеленський і Байден обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

"Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи", - повідомив Зеленський.

Він сказав, що Україна продовжує працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Зеленський додав:

"Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії".

У найближчі місяці США нададуть Україні додаткові засоби, включаючи сотні ракет для систем ППО, десятки тактичних систем протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі бронеавтомобілів, додали в Білому домі.

Міжнародна допомога Україні - деталі

Австралія найближчим часом відправить Україні десятки танків Abrams M1A1, які країна вивела з експлуатації та замінює новими M1A2. Про це заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

Повідомляється, що Україна отримає 49 танків Abrams M1A1 у рамках пакету військової допомоги на 245 мільйонів доларів. Австралійська армія використовувала ці танки в період з 2007 по 2024 рік у складі 2 бронетанкових полків.

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