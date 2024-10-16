Йдеться, зокрема, про сотні перехоплювачів для ППО.

Сполучені Штати Америки суттєво посилять Україну різними видами озброєння у найближчі місяці.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, про це йшлося під час телефонної розмови президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, лідери обговорили американську підтримку для України у її обороні від російської агресії.

Зазначається, що Байден повідомив оновлену інформацію про його зусилля збільшити безпекову допомогу для України на залишок періоду його президентських повноважень.

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Так, сьогодні президент США оголосив виділення пакету безпекової допомоги на 425 млн доларів, який включає додаткові спромодності для протиповітняної оборони, боєприпаси класу "повітря-земля", броньовані транспортні засоби, та критичні боєприпаси для задоволення потреб України.

"У найближчі місяці, Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включно з сотнями перехоплювачів для протиповітряної допомоги, десятками тактичних систем ППО, додатковими артилерійськими системами, значною кількістю боєприпасів, сотнями бронетранспортерів і БМП, і усе це допоможе оснастити Збройні сили України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський надав Байдену інформацію про план із здобуття перемоги над Росією, і обоє лідерів доручили своїм командам провести подальщі консультації щодо наступних кроків.

Допомога США Україні

16 жовтня 2024 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні новий оборонний пакет допомогиобсягом 425 мільйонів доларів. До пакету увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

У вересні президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,4 млрд доларів. Крім того, він доручив Пентагону розподілити усю решту затвердженого фінансування на безпеку України до кінця його терміну президенства, а саме до 20 січня 2025 року.

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