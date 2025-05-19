Частина коштів піде на обладнання для бойових літаків.

Міністерство оборони Данії оголосило про надання Україні 26-го пакету військової допомоги, який включає нові артснаряди та артилерійскі боєприпаси.

Як йдеться на сайті міністерства, пакет вартістю близько 4,2 мільярда данських крон (приблизно 563 мільйони євро, - ред.) фінансується в рамках Фонду на підтримку України та надходжень відшкодування від Європейського фонду миру.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен повідомив, що гроші підуть на снаряди, обладнання для бойових літаків Повітряних сил та розширення тренувальної бази:

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"На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я щасливий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділяти кошти на пожертви, які змінять ситуацію на полі бою як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки".

Мінстр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що його країна робить все можливе, щоб Україна мала "найкращі карти" як на полі бою, так і в кімнаті переговорів.

"Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз - це збільшити військову підтримку України та посилити українську обороноздатність", - підкреслив він.

Данська модель допомоги

Нагадаємо, минулого року країни започаткували новий механізм фінансування закупівель озброєння для українського війська. Він передбачає пряме фінансування оборонних підприємств України данським урядом.

Так, Київ складає список потреб та передає його Копенгагену, після чого іноземні спеціалісти обирають та оцінюють рекомендовані компанії.

Ефективність данської моделі полягає в тому, що пряме фінансування потреб зменшує час доставки озброєння до фронту, дозволяє знизити витрати, оскільки виробництво в Україні є дешевшим, а також сприяє створенню робочих місць та розвитку технологій .

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