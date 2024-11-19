Із серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українського персоналу для польотів на цих винищувачах.

Україна вже отримала від Данії шість F-16, але загалом до нашої країни має надійти 19 винищувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

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"Шість було доставлено. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.

Також вона наголосила, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків), як ми сказали на самому початку", - додала Фредеріксен.

Винищувачі F-16 на війні в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, винищувачі F-16 були залучені до відбиття останньої російської комбінованої ракетно-дронової атаки в неділю. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що загалом Росія за день випустила понад 200 ракет і дронів.

Крім того, Норвегія пообіцяла передати Україні винищувачі F-16 уже цьогоріч. Також країна готова виділити кошти на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських літаків у межах ініціативи США "Jumpstart".

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