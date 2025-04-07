Країна збільшує виробництво різних видів озброєння.

Оскільки перспектива припинення війни є віддаленною, а військова допомога від Сполучених Штаів Америки може припинитися, Європа повільно просувається до створення в Україні "сил заспокоєння".

Як йдеться у статті The Economist, прихильники країни вважають найкращою гарантією її безпеки озброєння "до зубів". Європейська "стратегія дикобраза" передбачає закупівлю більшої кількості боєприпасів, систем та ракет для протиповітряної оборони України. Також у Європі вважають, що стимулювання її оборонної промисловості стане найефективнішим та найекономнішим способом підтримки.

Оборонно-промисловий комплекс

Як зазначається у статті, за радянських часів Україна була великим виробником зброї, однак поступово ця галузь занепала. Попри це, після початку повномасштабого вторгнення країна змогла спертися на існуючу інженерну базу та новий технологічний сектор.

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Ураїна планує виробити 5 мільйонів FPV-дронів та понад 30 тисяч безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу діїї. У планах також виробництво 3 тисяч крилатих ракет типу "Довгий Нептун" та ракет-дронів з турбореактивним двигуном типу "Паляниця":

"Україна також випробовує свої власні балістичні ракети на російських цілях. Вони надзвичайно швидкі і тому їх важче перехопити".

Ексчиновник німецького міністерства оборони Ніко Ланге вважає, що українські технології радіоелектронної боротьби зараз випереджають можливості як російських, так і західних систем. За даними видання, український комплекс РЕБ "Ліма" вже здатний виводити з ладу систему наведення російських планерних бомб.

Минулого року на фронт поступило понад 2,5 мільйона українських артилерійських та мінометних снарядів. Це відбулося завдяки партнерству з іноземними компаніями Nammo та KNDS. Однак зазначається, що багато мінометних мін мали серйозні проблеми з якістю.

Виробництво самохідної гаубиці "Богдана" вдалося прискорити з шести до близько 20 одиниць на місяць. Видання вказує на те, що воно втричі швидше за виробництво Nexter гармат CAESAR. Журналісти вважають, що його можна подвоїти, якщо збільшити європейське фінансування.

Виклики

Україна не може виробляти все необхідне озброєння, тому створення спільних підприємств із західними компаніями є життєво важливим для її ВПК. Наприклад, їй досі доводиться імпортувати шасі для бронетехніки.

Також країна має зменшувати свою залежність від західних, а особливо американських, систем протиповітряної оборони. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вже повідомляв про розробку системи, яка зможе збивати балістичні ракети. Спільне підприємство з французькою компанією Thales може забезпечить її доступ до передових радарів та оптоелектроніки.

У статті зазначається, що перешкодою для прямих європейських інвестицій є заплутана правова система України та низький кредитний рейтинг. За словами Ланге, інвестувати краще не в державні підприємства, а у "більш динамічні" приватні компанії.

А ексдиректор НАТО з питань політики і планування Фабріс Потьє схвильований залежністю українських компаній від китайських комплектуючих для дронів. Він закликає Європу забезпечити країну оптикою, гіроскопами, датчиками та контролерами польоту.

Данська модель

Найшвидшим способом отримання зброї для ЗСУ вважають модель, згідно з якою Україна визначає пріоритети в озброєнні, Данія оплачує замовлення, а її експерти оцінюють постачальників і контролюють його виконання.

Минулого року вони закупили для українського війська 18 гаубиць "Богдана", а потім профінансували виробництво БПЛА дальнього радіусу дії та ракетних систем. У Києві сподівається, що цього року на цю ініціативу знайдуть близько 1 мільярда євро.

Стратегія дикобраза для України

​Нагадаємо, раніше висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас ініціювала план збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів євро.

Пропозиція отримала широку політичну підтримку серед держав ЄС, однак Італія та Іспанія виступили за ретельне обговорення фінансування з урахуванням майбутніх політичних і безпекових змін.

Під час саміту ЄС 20 березня Італія, Франція, Іспанія та Португалія відхилили ініціативу Каллас, що призвело до перегляду плану. У результаті, обсяг допомоги було зменшено до 5 мільярдів євро, а участь у фонді зроблено добровільною, щоб уникнути можливого блокування з боку окремих держав.

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