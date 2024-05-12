За словами держсекретаря США, багатомісячна затримка з наданням допомоги "призвела до витрат".

США роблять усе можливе, щоб прискорити військові постачання Україні, в тому числі для створення загрози Криму, і впевнені, що вона може втримати фронт "на сході". Про це в інтерв'ю CBS News сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, багатомісячна затримка в отриманні додаткового бюджетного запиту на схвалення та відправку зброї в Україну "призвела до витрат".

"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонні поставки Україні з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", - сказав американський дипломат. Відео дня

На його переконання, Україна може ефективно тримати позицію на сході, вона може "продовжувати збільшувати перевагу, отриману для себе в Чорному морі, куди вона виходить, годуючи світ, як і раніше, а також тримати російські сили під загрозою, в тому числі в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії".

"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що він може здолати Україну та її прихильників, він помиляється", - запевнив Блінкен.

Допомога США Україні - останні новини.

24 квітня президент США Джо Байден підтримав мільярдну допомогу США Україні. Раніше відповідне рішення ухвалив Конгрес.

Загальний пакет допомоги Україні передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України поки що надходить не все з обіцяної США допомоги. Як сказав глава держави, Росія спробує використати на свою користь ситуацію, поки Україна очікує на повне прибуття озброєння з нового пакету допомоги від США.

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