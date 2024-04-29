РФ спробує використати на свою користь ситуацію, поки Україна очікує на повне прибуття озброєння з нового пакету допомоги від США.

До України станом на зараз поки що надходить не все з нової допомоги від США. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Дещо почало надходити. В деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоби наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", - зізнався президент.

Як сказав глава держави, сьогодні Україна детально обговорює з партнерами по НАТО ситуацію на полі бою, українські можливості та можливості міжнародних партнерів для підтримки Сил оборони України.

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"Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо на постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому, оперативність у постачанні означає стабілізацію фронту", - наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру, далекобійну зброю та протиповітряну оборону, насамперед системи Patriot.

"Це те, що є у партнерів. І те, що зараз має працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і разом ми повинні зірвати російський наступ. Усі необхідні для цього засоби є у партнерів", - наголосив Зеленський.

За словами президента, окрім теми відбиття російської агресії у переговорах між Україною та НАТО значну увагу приділяють подальшій взаємодії і реальному об'єднанні сил України та Альянсу.

"Очевидно, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку у Європі та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і гарантування такої безпеки. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації усього європейського та євроатлантичного простору", - сказав Зеленський.

Нова військова допомога від США для України

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня США після понад піврічної затримки ухвалили нову програму військової та фінансової підтримки України із загальним кошторисом майже 61 млрд доларів.

Того ж дня, коли президент США підписав цей закон, було оголошено про виділення першого пакету військової допомоги в межах нової програми. Пакет вартістю 1 млрд доларів передбачає термінову поставку артилерійських снарядів, систем ППО, бронетехніки тощо.

Двомя днями пізніше Пентагон повідомив про виділення ще одного пакету допомоги загальною вартістю у 6 мільярдів доларів. Але цього разу йдеться не про поставки із власних запасів у армії США, а про замовлення нової зброї у промисловості.

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