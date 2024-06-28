Повідомляється, що "‎загадковий"‎ апарат оснастили комерційним двигуном SW140B.

27 червня в російських соцмережах були опубліковані фотографії невідомого розбитого безпілотника, оснащеного двигуном SW140B. Про це написав західний OSINT-дослідник H.I.Sutton.

Спеціаліст звернув увагу на плавні контури, які, на його думку повинні зменшувати помітність БПЛА. За даними українських OSINT-джерел, вага бойової частини апарату складає до 20 кг, а його дальність польоту може досягати 500 км. Безпілотник здатен розвивати швидкість 200-250 км/год.

Варто сказати, що не всі коментатори погодились з тим, що в основу концепції розробники поклали саме малопомітність. Як би там не було, схоже, що Україна отримала в своє розпорядження ще один БПЛА великої дальності, який можна застосовувати проти росіян.

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Росія шукає відповідь на українські БПЛА

Українські дрони давно перетворились в одну з головних проблем для Москви. Зараз росіяни активно працюють над створенням власних аналогів БПЛА різних типів.

Один з них почали застосовувати нещодавно. Судячи з усього, мова йде про аналог українських БПЛА типу "Баба Яга", які Україна активно застосовує з початку російського повномасштабного вторгнення.

Ще один напрямок, в якому активно працюють росіяни – створення дронів, які будуть виступати носіями FPV-БПЛА. Одну з таких "дрономаток" вони продемонстрували у минулому місяці.

Цікаво, що раніше росіяни вже намагались створити щось подібне, однак експеримент фактично закінчився нічим: дрон-носій виявився завеликим та мав малу швидкість.

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