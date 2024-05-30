Раніше російські спеціалісти створили інший такий апарат, який назвали "Пчелка".

Російські військові почали використовувати "дрони-матки" самольотного типу, призначені для запуску FPV-камікадзе. Про це з посиланням на московські ресурси повідомляє Defense Express.

Зазначається, що такі носії економлять заряд малим БПЛА, збільшуючи їм дальність польоту, та виступають у ролі ретрансляторів. Згідно з концепцією, одноразові дрони-камікадзе з'єднують з "дрономатками", а потім в потрібному місці перші відкріплюються і з повним зарядом летять на свою ціль.

Сам БПЛА-носій може вернутись на свою базу для здійснення нових польотів з дронами-камікадзе. Повідомляється, що "матка дронів" може здійснювати вертикальний зліт та посадку. Назва нового БПЛА не вказується.

Цікаво, що раніше росіяни вже намагались створити щось подібне. Більш ранній зразок отримав назву "Пчелка". Самі росіяни визнали, що апарат виявився завеликим. Іншим його недоліком була відносно мала швидкість.

Такі апарати мають ще один недолік, який можна назвати концептуальним. Справа в тому, що при знищенні "дрономатки" втрачаються й підвішені на неї БПЛА. Це робить такий підхід не дуже економічним.

Україна тестує свій власний носій БПЛА

Вочевидь, такі труднощі не лякають українських розробників. Раніше повідомлялося, що ЗСУ тестують "дрономатку". Дрон створили волонтери, детально про його характеристики не повідомляється. На думку експертів, він може дати Україні велику перевагу у "війні дронів", тим більше, що наша країна вже демонструє великі успіхи в цьому напрямку.

Раніше УНІАН писав, що Україна перемагає у війні дронів. Дві країни мають діаметрально протилежні підходи до виробництва БПЛА.

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