Безпілотник застосовують, зокрема, для доставки необхідного на передові позиції окупантів.

Російські війська почали використовувати важкі промислові БПЛА типу "Баба Яга" для скидання боєприпасів. Про це повідомив науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS), експерт у сфері робототехніки Семюел Бендетт.

За повідомленням російського міноборони, БПЛА доповнили системою скидання, яка може брати дві 82-міліметрові міни. Його також зробили "‎непомітним"‎ для українських засобів РЕБ.

Одним із варіантів застосування важкого безпілотника стала доставка потрібних предметів на передові позиції. Завдяки великій вантажопідйомності, оператори можуть швидко відправляти боєприпаси, медикаменти та продовольство солдатам, які знаходяться на передньому краї.

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Зауважимо, що нічні "бомбардувальники" типу "Баба Яга" захисники України почали використовувати практично одразу після початку повномасштабного конфлікту. Раніше повідомлялось, що перші такі БПЛА створили з підручних засобів, однак навіть вони були здатні літати приблизно на 5 км.

Росіяни створюють нові дрони

Зараз Москва прикладає багато зусиль для створення нових дронів різних типів. У травні стало відомо, що росіяни розробили нову "дрономатку", яка може запускати FPV-безпілотники.

Подібні носії економлять заряд малим БПЛА, збільшуючи їм дальність польоту. Окрім того, вони виступають в ролі ретрансляторів.

А ще раніше повідомлялось, що у росіян з'явилися FPV-дрони з кабелем, довжина якого складає 10 км.

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