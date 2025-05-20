Передбачається, що ці дрони будуть взаємодіяти з пілотованими винищувачами американських повітряних сил.

Компанія Anduril, заснована підприємцем Палмером Лакі, презентувала новий бойовий безпілотник Fury, розроблений для Військово-повітряних сил США. Дрон призначений для участі у програмі Collaborative Combat Aircraft (CCA), яка передбачає взаємодію безпілотників з пілотованими винищувачами, пише Business Insider.

Безпілотник був детально представлений у телепередачі 60 Minutes на каналі CBS. У сюжеті показали, як Fury збирають в ангарі, а також розкрили низку нових технічних подробиць. Зокрема, дрон має модульну конструкцію — його елементи легко замінювати або ремонтувати, що дозволяє налагодити серійне виробництво на різних підприємствах по всій території США.

Кадри демонструють інженерів, які вручну прикріплюють крило до корпусу дрона. У компанії зазначають, що це спрощує обслуговування та здешевлює виробництво.

Також було опубліковано концептуальний відеоролик, у якому три дрони Fury летять попереду пілотованого винищувача та вступають у бій з ворожим літаком. За словами генерального директора Anduril Браяна Шимпфа, дрони зможуть першими виявляти цілі та вступати у бій до того, як пілотований літак потрапить у зону дії противника.

Очікується, що Fury стане частиною нової концепції ВПС США, яка передбачає використання безпілотників як автономних бойових партнерів. Дрони планується інтегрувати з існуючими F-35 Lightning II, F-22 Raptor, а також із перспективним винищувачем шостого покоління F-47, який розробляє Boeing.

Наразі Fury не має офіційного контракту, але Anduril вже обрана для участі у програмі. Дрон змагається з аналогічною розробкою компанії General Atomics. Очікується, що Пентагон ухвалить перші рішення щодо проєкту у 2026 фінансовому році, який розпочнеться в жовтні 2025 року.

Бойові літаки США – головне

Зараз американці продовжують створювати "повноцінний" винищувач шостого покоління, який отримав назву F-47. Розробником літака обрали компанію Boeing. Відомо, що раніше Сполучені Штати почали випробовувати експериментальну версію винищувача.

Нещодавно американці оприлюднили новий ролик, в якому, можливо, продемонстрували, як може виглядати перспективний літак. Вочевидь, він матиме широкий і плоский фюзеляж. Винищувач хочуть оснастити двома двигунами невідомого типу.

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