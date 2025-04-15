В майбутньому новий літак повинен замінити F-22 Raptor п’ятого покоління.

Повітряні сили США оприлюднили новий ролик, в якому, можливо, продемонстрували вигляд перспективного винищувача шостого покоління F-47. Про це повідомляє Army Recognition.

Американські військові не представили жодних пояснень. Сам літак можна бачити лише протягом кількох секунд, однак цього вистачило, щоб зробити певні висновки.

Як видно, літак суттєво відрізняється від більш ранніх зображень, на яких можна було побачити лише передню частину F-47. Винищувач не має переднього горизонтального оперення, яке можна бачити, наприклад, на російському Су-30СМ.

Відео дня

Літак на відео має широкий і плоский фюзеляж. Він оснащений двома двигунами невідомого типу. Повітрозабірники F-47 (якщо це дійсно він) дуже нечіткі, що додає таємничості, яка оточує конфігурацію винищувача.

F-47 – довідка

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління F-47. Розробником обрали компанію Boeing.

За словами президента, винищувач стане "найпередовішим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком із коли-небудь створених". Президент додав, що експериментальна версія винищувача літала майже п’ять років.

Характеристики залишаються невідомими. Передбачається, що літак буде мати надзвукову крейсерську швидкість, принципово нову зброю, а також буде інтегрований з різними системами бойового управління й ураження.

Дехто з фахівців вважає, що новий американський літак може запозичити певні технічні рішення у більш ранніх експериментальних розробок, наприклад, X-36 та Bird of Prey.

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