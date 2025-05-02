Безпілотний літальний апарат є частиною програми Collaborative Combat Aircraft.

Повітряні сили США та компанія Anduril представили безпілотник YFQ-44A, також відомий як Fury. Про це повідомляє військово-технічний портал The War Zone.

Інша компанія – General Atomics – також нещодавно опублікувала зображення схожого апарату, який отримав назву YFQ-42A. Неясно, чи дійсно представлений на ньому безпілотник будуть використовувати для польотів.

Зазначимо, що обидва БпЛА розробляють в рамках програми Повітряних сил США, яка отримала назву Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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Таким чином, програма, яка є частиною ініціативи Next-Generation Air Dominance (NGAD) вступила у фазу наземних випробувань одразу двох нових БпЛА – YFQ-44A і YFQ-42A.

Нагадаємо, NGAD є спільним проєктом Повітряних сил США та авіабудівних компаній зі створення винищувача шостого покоління. У свою чергу, Collaborative Combat Aircraft передбачає створення так званих "вірних ведених", які будуть виконувати польоти разом із пілотованими літаками США.

За словами фахівців, фактично мова йде про перше покоління безпілотних винищувачів, які можуть змінити концепцію повітряного бою, оскільки такі БпЛА можуть знизити ризики для пілотованих літаків, таких як F-35 або F-22.

Передбачається, що YFQ-44A має довжину 6,1 м та розмах крил 5,2 м. Максимальна злітна вага літального апарату становить більше 2200 кг. В майбутньому "вірні ведені" зможуть нести власну зброю для атаки літаків та цілей на землі, а також виступати в ролі розвідників та вузлів зв'язку в небі.

Бойові літаки США – головне

Зараз американці продовжують створювати "повноцінний" винищувач шостого покоління, який отримав назву F-47. Розробником літака обрали компанію Boeing. Відомо, що раніше Сполучені Штати почали випробовувати експериментальну версію винищувача.

Нещодавно американці оприлюднили новий ролик, в якому, можливо, продемонстрували, як може виглядати перспективний літак. Вочевидь, він матиме широкий і плоский фюзеляж. Винищувач хочуть оснастити двома двигунами невідомого типу.

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