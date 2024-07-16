MAUS є універсальним квадрокоптером.

Німецька компанія Donaustahl отримала ліцензію на виробництво та експорт дронів MAUS. Першими їх отримає український підрозділ "KRAKEN".

"Федеральне міністерство економіки Німеччини надало компанії Donaustahl GmbH ліцензію - за суворих умов - на виробництво і експорт адаптивної блукаючої бойової платформи MAUS, а також систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7", - йдеться у заяві компанії, опублікованій в X.

Зазначається, що першим отримувачем цих систем стане розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "KRAKEN".

Відео дня

"MAUS тане першою західною системою такого класу, яка пройде комплексну оцінку, щоб довести свою ефективність", - додали у компанії.

Дрони Маус

Згідно з даними з відкритих джерел, німецький квадрокоптер можна використовувати для виконання розвідувальних та ударних завдань.

Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю та може нести корисне навантаження до 2,7 кг. Заявлена дальність польоту - від п'яти до семи кілометрів. Також можливе озброєння різними типами боєприпасів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що українські військові вже використовують ці дрони на фронті. MAUS став першим виробленим FPV-дроном у НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: